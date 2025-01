Petr Pavel chce slyšet „optimistické plány, nikoli ustrašené scénáře“

Kolem stranické politiky našlapoval Pavel vloni zlehka, takže opatrně pochválil vládu za „soudržnost“ a „nepopulární snahu“ řešit zadlužení země. A kritika mířila jen na to, že se vládní koalici nedaří vysvětlovat reformní kroky a získávat pro ně lidi. „Neodkládejme řešení problémů. Co neuděláme my, budou muset daleko složitěji dělat naše děti, a to není fér,“ prohlásil tehdy prezident.