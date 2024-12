Pád Bašára Asada je zároveň pádem Íránem řízené „osy odporu“

Opozice se velmi brzy ozbrojila a začala občanská válka. Během pár let se však proměnila do konfliktu, o kterém Respekt bez velkého přehánění psal jako o „ syrské světové válce“. Její výsledek už nezávisel na tom, co chtějí – či co si dokážou vybojovat – sami Syřané. Rozhodující silou byli zahraniční aktéři, kteří v Sýrii prosazovali své zájmy.