Není teď riskantní kupovat stíhačky od státu, který se paktuje s Putinem?

Přitom nejde o to zkoumat oficiální cenu, bojové schopnosti zmíněného letadla nebo potřeby české armády. Tam všechno sedí. To, co by teď mělo Česko pečlivě analyzovat, je způsob, jakým se Trumpova administrativa chová vůči Ukrajině. Konkrétně jak cynicky hraje s kartou ruské hrozby a s použitím výhrůžek tlačí na to, aby jí Ukrajinci přenechali značnou část svých zásob nerostných surovin.