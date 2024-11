Německé platy daleko od Orbána a Fica

Z pohledu vládní koalice Spolu by dávalo smysl, aby při pohledu na velmi znepokojivý vývoj jinde ve východní a střední Evropě nasadila do domácího volebního boje své nejdůvěryhodnější politiky typu Luďka Niedermayera či Alexandra Vondry, nabídla práci v exekutivě chytlavým nezávislým expertům či expertkám a hlavně nasadila neokoukaného kandidáta na premiéra, protože dosud nikomu z šéfů kabinetu se za posledních pětatřicet let nepovedlo mandát obhájit. Proč by se to tedy mělo v těžkých časech a uprostřed rekordní nedůvěry ve vládní politiku povést Petru Fialovi, který má vést koalici Spolu i do dalších sněmovních voleb?