Nečekané korporátní dilema: PPF může pomoci slovenské demokracii, nebo jí hodně uškodit

JJedním z paradoxů systému založeného na svobodné ekonomické soutěži je skutečnost, že ti, kdo z něj uměli v určitý moment své existence vytěžit maximum, jsou pak vesměs jeho velmi špatnými obránci, ne-li dokonce jeho ohrožením. I proto zatím ještě nikoho nenapadlo svěřit péči o demokratické instituce, jež jsou skutečnou zárukou svobody a demokracie, úspěšným korporacím. Je přece jasné, že jejich hlavním zájmem je vydělávat majitelům peníze, nikoli se starat o společenské dobro.

Jenže co dělat, když se korporace ujmou určité výseče našeho demokratického systému samy? Je pak i jiná možnost než tiše doufat, že jejich svatý zájem vydělávat peníze natropí co nejmenší paseku?

To není teoretická otázka, tohle se teď skutečně děje. Onou demokratickou institucí jsou média a onou korporací česká PPF, majitel nejsledovanější televize jak v Česku, tak i na Slovensku. A zatímco v současném politicky a právně stabilním Česku tato skutečnost nevyvolává žádné viditelné znepokojení, na Slovensku se po nástupu tamních proruských autoritářů odehrává skutečné drama. A i když víme, že PPF je možná tím posledním hybatelem veřejného dění, jemuž bychom chtěli svěřit dohled nad demokracií, její výkon v bratislavském dramatu je stále otevřený.

Jak je to na Nově

Ale k věci. Nejsledovanější slovenská televize Markíza, jež má u našich sousedů už dlouho pověst záruky solidní televizní žurnalistiky, se podobně jako další slovenská média dostala do střetu s novým premiérem Robertem Ficem a jeho stranou Smer. Fico tvrdí, že zpravodajství Markízy chybí cosi jako objektivita, což v praxi znamená, že referuje o politice tak, jak ji novináři televize vidí, nikoli jak si přeje Fico. Nynější premiér na to už před podzimními parlamentními volbami reagoval jako u jiných kritických médií, tedy že se odmítl s Markízou bavit. Navíc po svém zvolení premiérem začal vytvářet nátlak na PPF jako majitele, aby postavila zpravodajství Markízy do latě. V opačném případě má Markíza přijít o reklamu státních firem a PPF o peníze.

Česká firma vlastněná Renátou Kellnerovou, vdovou po zakladateli Petru Kellnerovi, přitom podnikla kroky, které vyvolávají u advokátů svobodné žurnalistiky obavy. Především dosadila nového ředitele zpravodajství Michala Kratochvíla. Ten přišel z české Novy a podle zpráv z Markízy začal zasahovat do práce novinářů způsobem, jenž jde proti duchu seriózní novinářské práce. Podle zpráv z redakce odstraňuje z faktických příspěvků pasáže, jež nevyznívají pro vládní strany dobře, třeba záznam pokusu o rozhovor s provládním poslancem, který utekl před otázkami.