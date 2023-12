Lidé v Pásmu Gazy trpí tak, že by to neměli přehlížet ani čeští politici

Dva nejvyšší reprezentanti českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil navštívili v pondělí Izrael. Zavítali do přepadených kibuců v blízkosti Pásma Gazy, kde se 7. října odehrálo vraždění spáchané teroristy z Hamásu, a Vystrčil do kamery krátce vysvětlil, že je lepší důležité věci jednou osobně vidět než si je nechat mnohokrát vyprávět.

To je asi pravda, i když v Česku nemáme problém uvěřit tomu, co o jednom z nejhorších dní historie svého státu říkají sami Izraelci. Možná důležitějším důvodem návštěvy byla tedy morální a politická podpora těžce zkoušeného židovského státu, kterou Česko nešetří, a to je dobře.