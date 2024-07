Je to dobrý nápad: neignorovat, že náš stát vyháněl své občany

Jenže tahle představa se míjí s realitou. Nepočítá totiž s nekončící potřebou hledat v minulosti poučení a promítat jej do neustále se měnící přítomnosti. Zkrátka to, co jsme považovali za „vyřešené“ v nultých letech nebo v minulé dekádě, může společnost vidět začas jinak a chtít to zohlednit ve svém novém politickém rozhodování.