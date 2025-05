Dobrá konference připomíná antickou agoru: je to neustálá debata se zajímavými lidmi

Přijel do Helsinek jako malý kluk s rodiči začátkem devadesátých let, a přestože má Finsko rád, „je tu trochu nuda“. Uvažuje o návratu do Somálska, kde má příbuzné (kterým posílá měsíčně 200 eur) a vládne tam spíše soupeření klanů než diktatura. „Příbuzní vás ochrání,“ říká. V Somálsku je mnohem více příležitostí než zde ve Finsku, protože díky změně klimatu tam začíná hodně pršet.