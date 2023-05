Děti před branami středních škol - bude ještě trochu hůř

Přelom dubna a května je v Česku smutné období. Bortí se totiž první dětské iluze o možnostech něco skvělého v životě dosáhnout. A bortí se i politické sliby, že jako společnost nebudeme mrhat talenty. Přelom dubna a května je totiž čas, kdy se vyhlašují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy.

I letos jsme se dozvěděli, že spousta dětí, které chtěly studovat gymnázium, dobře se učily a zvládly přijímací zkoušky, přijaty nebudou. Pohled do výsledkových přehledů ukazuje, že je mezi nimi třeba zjevný matematický talent, který zkoušel štěstí na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a zvládl matematiku na 46 bodů z 50. V konečném součtu ale ztratil body kvůli horším známkám ze základní školy a skončil jako třetí pod čarou. Nebo je mezi nimi talent na humanitní předměty, který v Třeboni na gymnázium zvládl nejlépe zkoušky z češtiny (49 bodů z 50), ale kvůli výrazně horší matematice skončil první pod čarou.

Zvlášť výsledky z pražských gymnázií jsou kruté. Zatímco v konkurencí méně nabitých regionech stačilo na postup na vytouženou školu při součtu obou zkoušek, tedy z matematiky a češtiny, pouze 40 bodů, někde v Praze nestačilo ani 118 bodů. Navíc hranice mezi přijetím a nepřijetím byla tenká. V pražském Gymnáziu Na Zatlance postoupily tři děti se 118,5 body, zároveň těsně pod čarou skončily rovněž tři děti právě se 118 body.

Nepřijatých bylo navíc opravdu hodně. Některé žádané školy v Praze braly každé osmé dítě, v Ostravě každé čtvrté, ve zmíněné jihočeské Třeboni každé třetí.

Každých deset minut

Již delší čas se přitom probírá, že města a kraje trestuhodně podcenily to, na co se šlo dopředu připravit - a sice že dospívají silné ročníky z konce nultých let. Nejvyhrocenější je tato kritika právě v Praze, kde jsou čísla nepřijatých dětí nejvyšší a novináři si situace nejvíc všímají.