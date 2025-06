Blažkova aféra stahuje pod vodu i Petra Fialu

Na politických skandálech nebývá nejvíc frustrující to, že vznikají – takový je prostě život –, ale jak se jejich aktéři snaží do poslední chvíle tvářit, že se nic neděje a stačí jen počkat, až se veřejnost začne věnovat něčemu jinému. Jenže ono se většinou něco stalo – a to platí i o současné bitcoinové aféře na ministerstvu spravedlnosti.