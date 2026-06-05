Zrušení norování je - nejisté. Poslanci novelu vrátili k dalším debatám
O možném zákazu lovu lišek norováním budou poslanci dál jednat. Novelu o rostlinolékařské péči, do níž by se mohl zákaz dostat, dnes vrátila Sněmovna ze závěrečného schvalování do druhého čtení k další debatě. Je třeba podle předsedkyně zemědělského výboru Moniky Oborné (ANO) přepracovat některé poslanecké pozměňovací návrhy. Část opozice s postupem nesouhlasila, předloha podle ní obsahuje řadu kladných opatření pro zemědělce.
"Sněmovnu si začala obstruovat sama vládní koalice," uvedl Marek Výborný (KDU-ČSL). Za nynějším postupem je podle něj to, že se premiér Andrej Babiš (ANO) nechal přesvědčit skupinou, která se rozhodla, že bude bránit lišky. Babiš prosazuje zákaz tohoto druhu lovu lišek dlouhodobě. Pro další debatu o úpravách se naopak vyslovil Jiří Pospíšil z TOP 09. "Pokud na konci bude zlepšení zákazu norování lišek, pak je to určitě pozitivní změna k ochraně tohoto druhu zvířat," řekl.
Do debaty se zapojila také Pirátka Jana Patková, jež vede skupinu opozičních poslanců, kteří prosazují úplný zákaz lovu norováním, tedy nejen lišek. "Nory nemají jmenovky se zvonkem. V praxi je takový zákaz nevymahatelný," uvedla.
Výtky části opozice, že se nynějším postupem jen oddálí zavedení potřebných změn pro zemědělce, odmítl zpravodaj David Pražák (ANO). I v případě, že by se předloha schvalovala dnes, účinná by byla podle něho od příštího roku.
Vládní novela se týká zejména elektronické evidence používání přípravků na ochranu rostlin. Vychází z unijní úpravy, která ukládá povinnost vést záznamy v digitální podobě pro všechny profesionální uživatele. Sněmovní zemědělský výbor do předlohy navrhoval snížení administrativy, kterou zemědělci mají při získávání povolení pro využívání dronů při aplikaci postřiků na ochranu rostlin. V novele mohlo přibýt obecné ustanovení, které mělo vést k omezení rizika, že postřik zasáhne i sousední pozemky obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. Předloha také mohla rozšířit slevy na sociálním pojistném sezonním pracovníkům z ovocnářství a pěstování zeleniny i na pěstování chmele, okrasných rostlin a školkařských výpěstků.
Kontroverze budila Pražákova úprava nedávno zavedeného přednostního práva pro mladé zemědělce na pacht státní půdy. Právo chtěl omezit jen na nepronajaté pozemky, což má podle něho vyloučit možnost právních sporů s dosavadními pachtýři.
Ve hře bylo a zřejmě znovu bude zrušení práva myslivecké stráže usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky. Pospíšil a Michal Zuna (TOP 09) úpravu zdůvodňovali i značnou nemajetkovou újmou chovatelů.
čtk, tb