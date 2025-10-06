Zemřela Dana Drábová, dlouholetá šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost
Po vážné nemoci dnes zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. ČTK to oznámil úřad, který vykonává správu a dozor v oblasti využívání jaderné energie. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla dlouholetou zastupitelkou a místostarostkou Pyšel na Benešovsku, krátce i členkou zastupitelstva Středočeského kraje.
"S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela," sdělil SÚJB.
Na profilu Drábové na sociální síti X, na kterém po ruském napadení Ukrajiny pravidelně informovala o radiační situaci na Ukrajině, se dnes odpoledne objevila informace, že zemřela po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS). Úřad má na starosti dozor při využívání jaderné energie. Povoluje činnost jaderných elektráren a dalších zařízení, kromě jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně kontroluje bezpečné zacházení s radiací i u zhruba 8000 dalších držitelů povolení.
Začátek profesní kariéry Dany Drábové ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl na jaře roku 1986. V poslední době se Drábová často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie. Veřejně se angažovala v podpoře Ukrajiny, například v projektech Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu.
Drábová byla držitelkou řady státních i odborných ocenění, zastupovala Česko v mnoha dalších mezinárodních aktivitách. Odborníci i politici oceňovali její hluboké znalosti i to, že o složitém tématu jaderné energie uměla mluvit srozumitelně i s humorem. "Dana Drábová byla neúnavnou a oblíbenou propagátorkou vědy a tématu využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Dokázala jednoduchým a všeobecně srozumitelným způsobem vysvětlit nejsložitější fyzikální děje a tuto svoji dovednost využívala v bezpočtu přednášek, seminářů, videí i setkání s veřejností," uvedl dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v životopisu své zesnulé předsedkyně.
Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely, v jehož zastupitelstvu seděla od roku 1998 a od roku 2010 byla místostarostkou města. "V našich srdcích zůstane navždy," uvedly Pyšely na svém webu.
Drábová ale měla i kritiky, například z řad ekologů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.
V roce 2016 byla v krajských volbách zvolena na kandidátce STAN zastupitelkou Středočeského kraje, získala nejvíc preferenčních hlasů. Poté ale začala debata o slučitelnosti zastupitelské funkce s funkcí předsedkyně SÚJB. Ministerstvo vnitra tvrdilo, že funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou neslučitelné. Drábová však mandát složit nechtěla a funkce ji odmítlo zbavit i krajské zastupitelstvo. Spor vznikl kvůli odlišnému znění volebního a služebního zákona. Nakonec v květnu 2017 Drábová oznámila, že na funkci středočeské zastupitelky rezignuje.
čtk, tb