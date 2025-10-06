My chceme do vlády, o podporování Babišova kabinetu nestojíme, říká SPD
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vyjednává s hnutím ANO o přímé účasti ve vládě, řekl předseda SPD Tomio Okamura novinářům po dnešním jednání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Vyloučil, že by se vyjednávání s vítězem sněmovních voleb týkala pouze podpory menšinové vlády ANO. SPD je připravená být součástí kabinetu a nést vládní odpovědnost, dodal.
Představitelé ANO a SPD se podle Okamury scházejí průběžně, jednání jsou v plánu i dnes. "Prezidenta jsme informovali, že SPD jedná o přímé účasti ve vládě, chceme být přímo součástí nové vlády. Co se týče personálního obsazení, o tom stále probíhají jednání s vítězem voleb, probíhají i o konkrétních resortech," řekl.
SPD usiluje o to, aby měla ve vládě alespoň jedno místo, nejlépe dvě, možná i tři, řekl Okamura. "Konkrétní resorty, to je skutečně otázka jednání, záleží na vítězi voleb a jakou konstelaci bude volit," uvedl. S předsedou ANO Andrejem Babišem hovořil o různých alternativách. Před volbami Okamura řekl, že SPD by měla s ohledem na své programové priority zájem o ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu či zahraničí.
Další probíranou otázkou je i složení vedení Sněmovny a výborů a dalších orgánů. "Na prvním místě mi jde o to, abychom realizovali program, aby lidé měli více peněz. Pro mě nejsou prioritou funkce," reagoval Okamura na dotaz, zda by měl zájem být šéfem Sněmovny. V letech 2017 až 2021 byl Okamura místopředsedou komory.
Harmonogram dalších schůzek s ANO podle Okamury není přesně daný. "Komunikujeme na denní bázi," uvedl. Dnes bude Okamura jednat s Babišem, s představiteli ANO bude mluvit i místopředseda SPD a šéf končícího poslaneckého klubu Radim Fiala. "Komunikace mezi Radimem Fialou a zástupci hnutí ANO o tom proběhla už včera (v neděli), dnes se to bude dávat takzvaně na papír," řekl Okamura.
Nově zvolení poslanci SPD se sejdou poprvé v úterý odpoledne. "Klub je zcela soudržný, všichni táhnou za jeden provaz," řekl Okamura. Třetinu z patnáctičlenného klubu SPD budou tvořit poslanci, které na kandidátky nenominovalo samotné hnutí. SPD totiž na své kandidátky umístila kandidáty Svobodných, Trikolory a PRO.
Po květnovém jednání Okamury s prezidentem o bezpečnosti zpochybnila SPD Pavlovo vyjádření, podle kterého panovala při jednání s lídry všech parlamentních stran shoda, že členství země v Severoatlantické alianci a Evropské unii je v současnosti nejlepší garancí bezpečnosti a prosperity. Dnes se podle Okamury mluvilo o povolební situaci, bezpečnostní témata na agendě nebyla. "Jednání bylo věcné, co bych se rád dozvěděl, to jsem se dozvěděl," zhodnotil Okamura schůzku s Pavlem.
čtk, tb