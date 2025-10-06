Francie už zase vládu nemá: nový premiér podal demisi
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu v pondělí předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění. Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní.
"Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal," informoval prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.