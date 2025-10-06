SPD a ANO probírají rozdělení sněmovních výborů, ministerstva zatím ne
Místopředseda SPD Radim Fiala se dnes po poledni sešel v centrále hnutí ANO na pražském Chodově se šéfem vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Bavili se o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Po jednání to řekl novinářům. SPD by podle Fialy chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád stál v čele hospodářského výboru. Personální otázky možné vlády ANO, SPD a Motoristů podle Fialy neprobírali.
"Dával jsem mu (Babišovi - pozn. redakce) seznam nových poslanců SPD a u nich byla připsána jejich odbornost, tzn. v jakém výboru by rádi pracovali," řekl Fiala. Na dotaz, zda by chtěl být šéfem hospodářského výboru, řekl, že pokud by měl být v čele nějakého výboru, tak by to byl hospodářský.
Na dotaz, zda by předseda SPD Tomio Okamura mohl stanout v čele Sněmovny, Fiala poznamenal, že Okamura tuto ambici má, ale dnes o to s Babišem nemluvili. Fiala také potvrdil, že SPD by chtělo do vlády nominovat odborníky, konkrétní jména ale neuvedl.
S Babišem se dnes sešli také šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl a šéf hasičů Vladimír Vlček. Vlček při odchodu řekl, že tématem jednání byl rozpočet hasičů. Na další dotazy novinářů ohledně toho, zda by mohl být v nové vládě ministrem vnitra, neodpověděl a odjel.
Mátl po jednání uvedl, že mluvil s Babišem o rozpočtu na dopravní stavby na příští rok. Doplnil, že by ve funkci rád pokračoval, na ŘSD je podle něj hodně práce. Záleží ale na rozhodnutí nového ministra dopravy, podotkl. O tom, kdo by jím mohl být, nebo která strana by mohla tento resort obsadit, Mátl nevěděl.
čtk, tb