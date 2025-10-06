Izrael deportoval dalších 171 účastníků humanitární flotily
Izrael oznámil, že dnes deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů z mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Ve skupině byla mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová, uvedla izraelská diplomacie. Z vyjádření slovenského ministerstva zahraničí vyplývá, že přepravu propuštěného Slováka a dalších deportovaných aktivistů z Izraele zajistila Bratislava leteckým speciálem slovenského ministerstva obrany.
Deportovaní jsou podle izraelského ministerstva zahraničí občané Řecka, Itálie, Francie, Irska, Švédska, Polska, Německa, Bulharska, Litvy, Rakouska, Lucemburska, Finska, Dánska, Slovenska, Švýcarska, Norska, Spojeného království, Srbska a Spojených států. K oznámení ministerstvo připojilo fotografie Thunbergové z letištního terminálu před odletem.
Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes 40 lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Přes stovku aktivistů Izrael deportoval již o víkendu.
Bratislava vyslala do Izraele po deportovaného Slováka letadlo, ve kterém při jeho návratu na Slovensko umožnila přepravu dalších cizinců. "Slovensko poskytlo své kapacity k návratu dalších devíti zadržených občanů Nizozemska, Kanady a Spojených států," uvedl v tiskové zprávě slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.
Mezi zadrženými aktivisty je i Češka Šárka Přikrylová. Mluvčí české diplomacie Daniel Drake v pátek ČTK sdělil, že ji v izraelském detenčním zařízení navštívil český diplomat a že ambasáda jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace, o níž rozhoduje soud. ČTK se snaží získat informace o aktuální situaci Přikrylové.
čtk, tb