Zemřel účastník protikomunistického odboje Josef Mašín
Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje a syn generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Na facebooku to uvedla Paměť národa.
"Odešel poslední z trojice, která se prostřílela na Západ," uvedla organizace k úmrtí Josefa Mašína, který spolu se svým bratrem Ctiradem a s Milanem Paumerem za dramatických okolností utekl na počátku 50. let z Československa na Západ. Ctirad Mašín zemřel v americkém Clevelandu před 15 lety a Paumer v roce 2010 v Praze.
Skupina kolem bratří Mašínových se počátkem 50. let postavila československému komunistickému režimu. V roce 1953 její členové překročili hranici s NDR a v řadě incidentů zastřelili několik policistů. Mašínům a Paumerovi se podařilo probít do západního Německa. Ostatní členové skupiny Václav Švéda, Zbyněk Janata a Ctibor Novák byli později v Československu odsouzeni k hrdelním trestům nebo mnohaletému žaláři.
Protože při jejich činnosti zemřelo několik lidí, případ dodnes vzbuzuje v české společnosti silné emoce. Někteří opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.
Paměť národa hodlá na Josefa Mašína a další, kteří se postavili nesvobodě, vzpomenout 10. listopadu při koncertě v pražské bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. "Hudba bude patřit těm, kteří riskovali vlastní životy v boji za svobodu," doplnila organizace.