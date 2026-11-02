Hlaváček: Ustavující zastupitelstvo Prahy přerušíme do dojednání koalice
Ustavující zastupitelstvo hlavního města, které se sejde tento čtvrtek, plánují zastupitelé přerušit na týden či dva do doby, než bude hotová koaliční dohoda. Novinářům to po dnešní schůzce zástupců STAN, Spolu (ODS a TOP 09) a Prahy sobě řekl lídr Starostů Petr Hlaváček. Zástupci uskupení dnes řešili programové otázky, především dopravu, a znovu se sejdou ve čtvrtek. STAN a Spolu se také v úterý sejdou s týmem Pirátů. O finálním koaličním formátu zatím rozhodnuto není.
Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách a vede je vítězné hnutí STAN. V současnosti je podle vyjádření politiků jasné, že koalici bude tvořit STAN a Spolu, které zvažují přibrání třetího partnera. Tím může být Praha sobě či Piráti. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.
Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svolal ustavující schůzi zastupitelů na tento čtvrtek, aby se vešel do zákonné lhůty. Mohly ji prodloužit došlé stížnosti na volby, podle magistrátu ale nemají odkladný účinek.
Podle Hlaváčka je v plánu jednání přerušit, aby měly strany více času na dokončení jednání o koalici. "Určitě do té doby nebudeme mít koaliční smlouvu, čili musíme podle toho jednat a domluvit pokračování zastupitelstva na později," řekl. "Zastupitelstvo posuneme o týden nebo o 14 dnů, podle toho, jak půjdou ta jednání," dodal. Zastupitelé se tak sejdou, složí sliby a následně schůzi přeruší.
Zástupci STAN a Spolu tento týden jednají také v odborných skupinách se zástupci Prahy sobě i Pirátů o konkrétních programových oblastech. Podle Hlaváčka stále není jasno, kdo bude třetím partnerem, a bude záležet na výsledku jednání. "Jednáme s kolegy z Prahy sobě i s Piráty, což je myslím košer, každá ta verze má nějaké výhody i nevýhody," řekl. Dodal, že podle jeho názoru se jednání s Prahou sobě dnes posunula, ale ještě musí některé otázky dořešit ve čtvrtek i na základě schůzek programových skupin.
Podle dosavadních informací by v případě účasti v koalici Praha sobě dostala dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. Předseda strany Adam Scheinherr dnes potvrdil, že s takovým rozložením jeho zastupitelský klub souhlasí. Pokud by v koalici byli Piráti, podle dřívějších vyjádření by měli v radě jedno místo, a to s gescí bydlení.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.