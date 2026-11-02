Zásah proti demonstrantům na galerii Sněmovny byl podle policie přiměřený
Při incidentu na galerii Sněmovny při jednání o zrušení mediálních poplatků postupovali zasahující policisté oprávněně a přiměřeně, a to i při použití donucovacích prostředků. Po prošetření zásahu to v tiskové zprávě uvedla ochranná služba.
Za nepřiměřený označila pokyn k pokleknutí demonstrantů, podle ní byl však motivován snahou zajistit bezpečnost jak policistů, tak dalších přítomných.
"Kontrolní šetření potvrdilo, že důvodem postupu policistů nebyl obsah vyjádřených názorů ani samotné držení transparentů. Rozhodující skutečností bylo koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů," napsala ochranná služba.
Prověření postupu při vyvedení demonstrantů se dožadovala opoziční ODS. Opoziční Piráti informovali, že ve stejné záležitosti spustili petici za odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce předsedy sněmovny.