Trump s Netanjahuem po telefonu podle médií řešili možné údery proti Íránu
Americký prezident Donald Trump o víkendu telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, zda a kdy eskalovat bojové operace proti Íránu. Informují o tom americká média. Podle serveru Axios lídři mluvili o stavu jednání s Íránem a Netanjahu naléhal na amerického prezidenta, aby zahájil údery proti Íránu bezprostředně po amerických volbách do Kongresu, zatímco Trump chce počkat na dokončení jednání. Axios se odvolává na jednoho amerického a jednoho izraelského představitele.
Izraelský zdroj popsal hovor jako náročný. Americký zdroj řekl, že hovor byl přímý.
Trump od začátku války, která trvá osm měsíců, kombinuje vojenské údery proti Íránu se snahou dosáhnout dohody, která by umožnila zahájit mírová jednání a plně obnovit provoz v Hormuzském průlivu, důležité trase pro přepravu ropy a zemního plynu. V sobotu novinářům řekl, že jednání s Teheránem o ukončení války pokračují dobře, zároveň ale dodal, že zbývají ještě jeden či dva cíle, o které je třeba se postarat. Washington podle něj s další vojenskou akcí nespěchá, protože už výrazně oslabil íránskou armádu i jaderný program.
Telefonát Trumpa s Netanjahuem se uskutečnil poté, co íránský bezpečnostní činitel Mohsen Rezáí v sobotu oznámil, že obdržel dopis od amerického viceprezidenta J. D. Vance, který usiluje o obnovení pozastavených jednání. O snaze zprostředkovatelů vrátit rozhovory k jednacímu stolu svědčí také informace agentur, že íránští vyjednavači jednají se zprostředkovateli z Kataru o dohodě, která by ukončila konflikt.
Trump čelí v souvislosti s válkou na Blízkém východě obrovskému politickému tlaku. Voliči jsou rozhořčeni kvůli růstu cen pohonných hmot a dalšímu zvyšování životních nákladů, hněv by mohli ventilovat u volebních uren.