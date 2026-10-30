Moskva tvrdí, že Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil dnes místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Terčem útoků se podle jeho tvrzení staly tři rafinerie a plynárensko-chemický komplex, přičemž jedno zařízení utrpělo menší škody. Kyjev se k jeho tvrzení nevyjádřil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mezitím řekl, že ukrajinské útoky na ruské rafinerie neohrožují plánovaná trojstranná mírová jednání.
Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky na ruské ropné rafinerie ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Opět neuposlechli. Řekl bych prostě, že ho dokonce ignorují," řekl v rozhovoru se stanicí Vesti.
Gubernátor Samarské oblasti informoval o rozsáhlém útoku v regionu, aniž upřesnil cíl úderu. Podle ukrajinské společnosti Fire Point, která vyrábí bezpilotní letouny a rakety, se cílem stala novokujbyševská rafinerie v Samarské oblasti. Ukrajinský generální štáb o úderu na toto zařízení neinformoval, ale ukrajinský kanál Exilenova+ zveřejnil záběry, u kterých napsal: "Takto vypadala ropná rafinerie v Novokujbyševsku v Samarské oblasti po návštěvě bezpilotních letounů dlouhého doletu."
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi a součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Rusko přitom prakticky po celou dobu útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Odvetné ukrajinské údery na ruské rafinerie letos vyvolaly nedostatek paliva v Rusku.
Americký list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na osoby obeznámené s vojenskými operacemi ve čtvrtek večer napsal, že ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie. Neoficiální pauza v útocích Ukrajiny na ruské rafinerie má podle WSJ trvat nejméně do 3. listopadu, kdy se v USA uskuteční volby do Kongresu, možná i déle.
Trump tento měsíc překvapivě oznámil, že Rusko a Ukrajina dosáhly dohody o ukončení útoků na elektrárny a ropné rafinerie. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj později sdělil, že Kyjev příměří dodržuje, zatímco Moskva se tímto klidem zbraní neřídí. Kyjev poté oznámil, že své údery na ruské rafinerie obnovuje. Trump v posledních týdnech začal dávat Kyjevu za vinu vysoké ceny pohonných hmot. Jejich výrazný nárůst přitom přišel po únorovém začátku války v Íránu, kterou rozpoutaly USA a Izrael.
Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která zprostředkovávají Spojené státy, by měly podle dosavadních informací pokračovat v listopadu v Abú Zabí, poprvé od února. Dosavadní hovory průlom v klíčových otázkách nepřinesly. "Ne," reagoval dnes podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Peskov na dotaz, zda ukrajinské útoky na ruské rafinerie nezpochybňují uspořádání trojstranných hovorů.