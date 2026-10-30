Česká opozice kritizuje verdikt o návratu Ruska na hokejový šampionát
eští politici kritizují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky jde o plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) na síti X uvedla, že Rusko pod prezidentem Vladimirem Putinem je teroristický stát a podle toho se k němu je nutné chovat.
Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k soudu, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.
Kupka na síti X píše o hokejové normalizaci. "Kreml slaví. Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu. Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život," uvedl. Očekává, že proti rozhodnutí se hlasitě ozve český hokejový svaz. "Dokud Putin na Ukrajinu útočí, nemá ruská reprezentace na ledě co dělat," konstatoval.
Podle poslance ODS a bývalého skokana na lyžích Jakuba Jandy se arbitrážní soud právě prohlásil za zločineckou organizaci podporující ruskou propagandu a legitimizující vraždění na Ukrajině. "Je to naprosto skandální. Ode dneška mají na rukou krev," uvedl.
Nerudová napsala, že Rusové zneužívají sport k vlastní propagandě. "Zabíjejí nevinné, (hokejista Alexandr) Ovečkin se fotí s Putinem a zbytek světa se má tvářit, že se nic neděje? Putinovo Rusko je teroristický stát a podle toho se k němu máme chovat," uvedla.
Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) uvedla, že ruští sportovci mají také ruce od krve. "Na výšiny sportovních kariér se dá v Rusku dostat jen se svolením věrchušky, tedy podporou vraždícího Putinova režimu. Ukrajinští sportovci umírají na frontě a ti ruští si spokojeně budou soutěžit? Styďte se," napsala.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil návrat ruských hokejistů na šampionát za ostudu. "Je to stejně tak absurdní, jako když v červenci Mezinárodní olympijský výbor rozhodl zrušit po téměř třech letech suspendaci Ruska, přestože se od té doby nic nezměnilo a Rusko dál vraždí," uvedl.