Evropská komise schválila Česku poslední miliardu eur na Národní plán obnovy
Evropská komise České republice předběžně schválila 951 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) na plnění Národního plánu obnovy (NPO). Jde o sedmou a závěrečnou platbu, oznámila komise.
Mezi podpořená opatření patří rozvoj komunitní energetiky, elektrifikace MHD v Praze, budování kvantové komunikační infrastruktury, podpora vědy a vysokých škol včetně vzniku dvou nových univerzitních kampusů, dostupné nájemní bydlení, podpora digitálních dovedností učitelů či výstavba Českého onkologického institutu ve FN Motol, uvedlo na síti X Stálé zastoupení ČR při EU.
Peníze musí ještě definitivně potvrdit Hospodářský a finanční výbor Rady EU. Vyplacení prostředků se očekává v prosinci letošního roku, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.
"Evropská komise předběžně kladně posoudila sedmou žádost Česka o platbu ve výši 951 milionů eur z Nástroje pro oživení a odolnost, který je hlavním pilířem programu NextGenerationEU," sdělila ve čtvrtek EK. Komise dospěla k závěru, že Česko uspokojivě splnilo 13 milníků a 25 cílů stanovených pro tuto platbu.
Peníze mají podpořit rozvoj dostupného bydlení prostřednictvím renovací a výstavby ve více než 130 bytových projektech v celkové hodnotě 350 milionů eur. Další prostředky směřují na zlepšení zdravotní péče a lékařského vzdělávání, včetně podpory Českého onkologického institutu a dvou nových univerzitních kampusů. Podpora se týká rovněž energeticky úsporných renovací veřejných budov a modernizace systémů veřejného osvětlení. Lepší dostupnost péče o děti a sociálních služeb má zajistit výstavba a rekonstrukce více než 700 zařízení předškolní péče a sociálních služeb.
Celkem tak Česko využije zhruba 214 miliard korun z evropských fondů a půjček. Po schválení poslední platby budou splněny a uznány všechny milníky a cíle NPO, nyní čeká na schválení podle MPO 38. Nejvíce prostředků směřovalo do pilíře s názvem Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, který zahrnuje dopravu nebo přechod k nízkouhlíkovému hospodářství.
Česká republika prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpá prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost, který Evropská unie zřídila v reakci na pandemii covidu-19. Jeho cílem je pomoci členským státům zmírnit hospodářské a sociální dopady pandemie a podpořit ekologickou a digitální transformaci jejich ekonomik. Nástroj je časově omezen a financuje se mimo jiné prostřednictvím půjček, které si Evropská komise jménem EU bere na finančních trzích. Prostředky získané na financování grantů mají být v následujících letech spláceny ze společného rozpočtu EU.