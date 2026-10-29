EU žádá od členských států odklad zákonů o ochraně dětí na internetu
Evropská unie požádala členské státy, aby o 12 měsíců odložily veškeré návrhy vnitrostátních právních předpisů, které by se překrývaly s pravidly plánovanými v rámci připravovaného unijního předpisu EU KIDS Act. Komise chce tímto krokem předejít roztříštění vnitřního trhu v době, kdy EU pracuje na harmonizovaných pravidlech pro bezpečnost a ochranu dětí v on-line prostředí.
"Náš návrh harmonizuje pravidla tak, aby všechny děti v celé Evropské unii měly zajištěnu stejnou úroveň ochrany. Evropský problém totiž vyžaduje jednotnou evropskou odpověď," uvedl mluvčí EK Thomas Regnier. "Proto dnes mohu potvrdit, že Evropská komise rozhodla o odložení všech návrhů vnitrostátních zákonů, které se překrývají s budoucími harmonizovanými pravidly, o 12 měsíců," dodal.
Odklad se týká například Rakouska, naopak řeckého zákazu používání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let se nedotkne, napsal list Kathimerini. Řecký zákon, který má vstoupit v platnost 1. ledna 2027, nespadá do tohoto postupu, protože povinná lhůta pro jeho posouzení skončila ještě předtím, než komise v září představila návrh EU KIDS Act. Ve stejné situaci je Francie. Rakousko se naopak stalo první zemí, na kterou se dvanáctiměsíční odklad vztahuje, protože lhůta pro posouzení jeho návrhu skončila až po předložení evropského návrhu.
Odklad má podle Regniera poskytnout Evropskému parlamentu a Radě EU čas na dohodu o společných pravidlech pro ochranu nezletilých na internetu. Hlavní mluvčí EK Paula Pinhová varovala, že rozdílné věkové hranice a vnitrostátní pravidla by platformám prakticky znemožnily účinné dodržování předpisů.
Komise nyní podle řeckého listu Kathimerini posuzuje také návrhy právních předpisů Slovinska, Itálie a Belgie. Zdůrazňuje přitom, že odklad neznamená oslabení ochrany dětí. I během jednání o EU KIDS Act chce nadále důsledně vymáhat dodržování nařízení o digitálních službách (DSA).
Podle EU KIDS Act by pro děti mladší 13 let měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Návrh představila v září Evropská komise.