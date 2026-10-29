Policie obvinila tři muže z pokusu ovlivnit komunální volby v obci na Lounsku
Kriminalisté obvinili tři muže, kteří se podle nich pokusili ovlivnit komunální volby v jedné obci na Lounsku. Lidem podle policie slibovali peníze za změnu trvalého bydliště do obce a další odměnu za hlasování podle předem dohodnutých instrukcí. Samotné hlasování za úplatu se nakonec neodehrálo. Mužům v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení, informovala policie. O kterou obec jde, neuvedla.
Hlavní roli podle kriminalistů sehrál osmačtyřicetiletý muž z Teplicka, kterému pomáhal sedmačtyřicetiletý muž z Mostecka a pětadvacetiletý muž z Chomutovska. Společně vyhledávali lidi ochotné změnit si trvalé bydliště do obce a následně hlasovat podle dohodnutého plánu. Každý oslovený volič přitom mohl podle kriminalistů získávat další zájemce ze svého okolí. Tím se měla rozšířit síť zmanipulovaných osob.
Kriminalisté dosud vyslechli více než deset lidí a zadokumentovali několik případů, kdy obvinění podle policie zajišťovali přepravu lidí na obecní úřad kvůli změně trvalého pobytu. To se odehrávalo od září do října, tedy krátce před komunálními volbami, které se konaly 9. a 10. října.
Kriminalisté z lounského oddělení hospodářské kriminality trojici mužů obvinili z trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda. O vině mužů bude rozhodovat soud. "Pakliže muže soud uzná vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na dobu tří let," uvedla policie.
Z úřední desky krajského soudu vyplývá, že v zákonné lhůtě přišly dvě desítky návrhů na přezkum voleb, přičemž v některých případech se vícero týká jedné obce. Z Lounska jsou v seznamu například obce Kryry, Slavětín, Břvany, Žiželice či Očihov. Před volbami se policie zabývala také přihlašováním trvalého pobytu 30 lidí do neobyvatelné ruiny v Chožově na Lounsku.