Politico: EU upustila od přidruženého členství pro Kanadu
Členské státy EU v závěrečném návrhu společného prohlášení ze summitu s Kanadou vypustily pojem "přidruženého členství". Vyplývá to z konečného znění dokumentu, které státy ve středu večer schválily v písemné proceduře. Podle bruselského serveru Politico se státy před historickým summitem EU-Kanada rozhodly pro mírnější formulaci slibující "stále užší spolupráci".
Dvoudenní summit začíná ve čtvrtek v kanadském Montrealu a Evropskou unii na něm bude zastupovat šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Kanadu pak bude reprezentovat premiér Mark Carney.
Možnost přidruženého členství zmínila vůbec poprvé letos v září v projevu ve Štrasburku právě von der Leyenová. Některé členské státy tím zaskočila, protože s nimi nic podobného předem nekonzultovala. Podle diplomatů, na které se odvolávala agentura Reuters, vedlo Německo skupinu zemí, které odmítaly přistoupit na koncept bez právního základu a jasného vymezení.
S termínem přidružené členství ve společném prohlášení nesouhlasila rovněž Itálie, Řecko a Francie. Podrobnosti budoucího partnerství by měly být dojednány na summitu, který má podle mnohých expertů otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi EU a Kanadou.
V předchozím návrhu předjednaného společného prohlášení se uvádělo, že EU a Kanada budou "usilovat o to, aby do summitu EU-Kanada v roce 2027 definovaly pojem přidružený člen, který bude prostřednictvím tohoto ještě užšího partnerství odrážet naše společné úsilí a spolupráci směřující k našim sdíleným cílům, jimiž jsou prosperita, ekonomická bezpečnost a strategická autonomie".
V konečném znění textu ale podle Politika stojí: "Vytvoříme ještě užší partnerství mezi Kanadou a EU... a budeme usilovat o to, aby do summitu EU-Kanada v roce 2027 byla vymezena koncepce stále užšího partnerství Kanady s EU, aniž by však došlo k plnému členství."
Vypuštění termínu "přidružené členství" by mohlo podle bruselského serveru vyhovovat i Kanadě, která budoucí vztahy s EU označuje spíše za "alianci pro budoucnost".
Kanada se snaží posílit své vztahy s Evropou v rámci strategie na snížení své výrazné ekonomické a bezpečnostní závislosti na Spojených státech. Toto úsilí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump zavedl cla na kanadský dovoz. Užší vazby na EU by navíc mohly vyvolat Trumpovu nelibost v době, kdy Kanada a USA pokračují v obchodních jednáních. Trump již dříve označil návrh na přidružené členství Kanady v EU za "směšný" a varoval, že pokud by tento krok považoval za nepřátelský, mohl by USA přimět k zastavení obchodování s Evropou v některých oblastech.