Rusko v noci zničilo 1214 ukrajinských dronů
Ruská protivzdušná obrana v noci na čtvrtek zničila 1214 ukrajinských bezpilotních letounů, uvedlo podle agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Je to jeden z největších vzdušných útoků na Rusko od začátku jeho invaze na Ukrajinu. Média informují o poškození některých průmyslových objektů. Ukrajinské letectvo informovalo o zneškodnění 97 z celkem 112 dronů, které na zemi vyslalo v noci Rusko. Na sedmi místech jsou zásahy, uvedly ukrajinské vzdušné síly bez podrobností.
Noční útok na Moskvu byl podle TASS jedním z nejrozsáhlejších od začátku letošního roku. Starosta metropole Sergej Sobjanin na platformě Max napsal, že od středečního večera do čtvrtečního rána mířilo k regionu 613 dronů. Většinu z nich se podle něj podařilo zničit ve větší vzdálenosti od hlavního města, dalších 231 při přiblížení k Moskvě.
Provoz byl dočasně omezen na třech moskevských letištích. Podobná omezení narušila letecký provoz i v dalších 18 ruských městech. Drony podle ruského ministerstva obrany byly zničeny i nad více než 15 dalšími oblastmi.
Média a ruské úřady informovaly o škodách v průmyslovém podniku v ruském městě Sterlitamak, které leží jižně od Ufy, tedy více než 1200 kilometrů východně od Moskvy. Starosta města podnik nespecifikoval, ale ukrajinské i ruské telegramové kanály naznačují, že by mohlo jít o zařízení patřící společnosti Baškirská sodová společnost, napsala stanice BBC. Je to jediné místo v Rusku, kde se produkuje tereftaloylchlorid - unikátní složka používaná v pancéřovaných materiálech, uvedl telegramový kanál Astra.
Gubernátor ruské Permské oblasti Dmitrij Machonin později podle agentury Reuters sdělil, že útok ukrajinských dronů mírně poškodil průmyslový objekt v jím spravovaném regionu. Místo neupřesnil, nikdo ale podle něj nebyl zraněn.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily.
Server Ukrajinska pravda dnes ráno s odvoláním na místní úřady informoval například o ruském útoku na charkovskou čtvrť Saltivka, kde podle starosty Ihora Terechova úder zasáhl vzdělávací zařízení. O případných obětech se činitel nezmiňuje. Patnáctiletá dívka utrpěla zranění při ruském útoku na město Pavlohrad v Dněpropetrovské oblasti, napsal v jiné zprávě server s odkazem na šéfa oblastní správy Oleksandra Hanžu.