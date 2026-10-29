Sójový párek, nebo rostlinný váleček? Ministerstvo mění pravidla pro názvy masných výrobků
Párkem, klobásou nebo salámem by nově mohl být nazván jen masný výrobek vyrobený z masa či drobů a následně zformován do charakteristického tvaru. Pro výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, by název párek či klobása nešlo použít. Vyplývá to z takzvané masné vyhlášky, která je v připomínkovém řízení. Podle ministerstva zemědělství je cílem zvýšit transparentnost při označování masných výrobků. Organizace ProVeg Česko ale tvrdí, že se vláda snaží poškodit rostlinné potraviny a vyhláškou zakázat názvy, jako jsou sójový párek, čočková sekaná nebo vegetariánský salám.
Ministerstvo uvedlo, že vyhláška žádná označení nezakazuje, ale pouze jasněji vymezuje požadavky pro jejich použití. Nová pravidla mají zajistit, aby označení výrobku odpovídalo jeho skutečnému charakteru. Konkrétní požadavky na masné výrobky byly připraveny ve spolupráci s jejich výrobci, tvrdí resort. Začátek účinnosti novely bude závislý na délce její notifikace u Evropské komise.
Jana Pavelková z ProVeg Česko míní, že změny zákazníkům ztíží život a zkomplikují hledání jídel. "Nikdo u regálu nepřemýšlí, jestli je sójový párek nebo čočková sekaná z masa. Stojí to na obalu. Přesto chce nový návrh vyhlášky takové názvy omezit a udělat z nákupu hádanku. Místo sójového párku byste hledali třeba rostlinný váleček a nevěděli byste, co s ním doma. Nikdo přitom neprokázal, že by se lidé kvůli těmto názvům pletli. Je to zbytečná komplikace pro lidi i firmy, a proto žádáme ministerstvo, aby návrh přehodnotilo," uvedla Pavelková. V otevřeném dopise se vymezila i Česká komora alternativních proteinů.
Odpůrci varují i před dopady na výrobce rostlinných alternativ, kteří podle nich nebyli do debaty o změnách přizváni. "Ministerstvo jim takto přidá náklady spojené s přejmenováním a riziko vysokých pokut kvůli problému, který nedoložilo," tvrdí ProVeg. Při klamání spotřebitele může být výše pokuty podle zákona o potravinách až do výše 50 milionů korun.
Kritici vyhlášky také poukazují, že návrh jde proti záměru vlády v ČR více vyrábět a konzumovat české potraviny. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) v odpovědi pirátské poslankyni Michaele Moricové napsal, že případná harmonizace názvů masných produktů nepřinese diskriminaci rostlinných potravin, ale naopak vytvoří příležitost pro výrobce, aby své produkty na trhu lépe identifikovali, profilovali a odlišili originálními názvy.
"Těžko můžeme mluvit o příležitosti, když stát celému sektoru omezí názvy, na které jsou čeští spotřebitelé léta zvyklí. Pro nás tato příležitost znamená náklady v podobě přejmenování výrobků, nových obalů, ztráty atraktivity a srozumitelnosti výrobků a riziko vysokých pokut," namítá výkonný ředitel komory David Hůlka.
Provozní ředitelka české firmy zaměřené na alternativní masa Salve Natura Lada Gracová upozornila, že firma prodává například uzenou klobásu s označením rostlinná již více než 20 let a stojí na tom marketing firmy. "Bojíme se hlavně toho, jestli nás zákazník vůbec najde. Výrobek se mu najednou ztratí. Jsme malá firma v malém segmentu a změn bychom museli udělat hodně," uvedla v tiskové zprávě.
Potravinářská komora naopak vnímá návrh vyhlášky za logický a dlouho očekávaný krok, který přispěje k větší transparentnosti trhu, ochraně spotřebitele i zachování férových podmínek hospodářské soutěže. "Spotřebitel musí mít jistotu, že pokud kupuje šunku, klobásu, salám nebo slaninu, dostává výrobek odpovídající zavedenému významu těchto názvů a splňující stanovené kvalitativní parametry," uvedl mluvčí potravinářů Marek Zemánek.
Vyhlášku, která řešila značení rostlinných výrobků a rozšiřovala seznam chráněných názvů masných produktů, připravovala už minulá vláda. Po vlně kritiky a otevřeném dopise ji ale loni v lednu tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) stáhl. Stažení ocenil Svaz obchodu a cestovního ruchu, Potravinářská komora byla z rozhodnutí zklamaná.