Německý kancléř by chtěl vytvořit novou síť volného globálního obchodu - mezi těmi, co chtějí
Německý kancléř Friedrich Merz dnes na závěr pětidenní cesty po Asii v Jižní Koreji znovu vyzval k vytvoření globální sítě volného obchodu založené na mezinárodních pravidlech. Informovaly o tom agentury DPA a Reuters. Merz, který navštívil také Singapur a Japonsko, chce prohloubit obranné a hospodářské vazby s partnery v době, kdy se množí obavy z amerických cel a z čínské průmyslové expanze podporované státem.
Na Asijsko-pacifické konferenci o německém hospodářství v Soulu kancléř uvedl, že měnící se geopolitická situace sbližuje podobně smýšlející partnery. "Rozhodně se spojujeme proti unilateralismu, autokratické mocenské politice a porušování mezinárodního práva," řekl Merz. Evropská unie chce podle něj převzít vedení při utváření lepší nabídky v době, kdy je pod tlakem volný obchod a světový obchodní řád založený na pravidlech. "Chceme nabízet příležitosti nad rámec bilaterálních dohod," dodal.
Vedle Světové obchodní organizace, kterou DPA označuje za téměř nefunkční, Merz znovu navrhl vytvořit alianci států pro volný světový obchod. Prosazuje také propojení řady obchodních dohod EU a uzavření nových s uskupeními, jako jsou ASEAN či Transpacifické partnerství.
Ve čtvrtek se Merz sešel s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem a oba lídři se dohodli na prohloubení bezpečnostního partnerství. Dnes kancléř uvedl, že strukturální podobnost jihokorejského a německého průmyslu nabízí možnosti hlubší spolupráce.
Německé firmy využívají Koreu jako ústřední uzel pro rozšiřování působnosti v asijsko-pacifickém regionu, uvedla jihokorejská premiérka Han Song-suk. Dodala, že by uvítala užší spolupráci v oblasti baterií, polovodičů a transformace průmyslové výroby pomocí umělé inteligence.
Konference se účastní asi tisícovka podnikatelů z Německa a indopacifického regionu. Jihokorejské ministerstvo průmyslu uvedlo, že firmy a organizace obou zemí podepsaly devět memorand na podporu start-upů a vstupů na trh v oborech, jako jsou elektrická energie, energetika či biozdraví.
čtk, tb