Tesco se změní na Alberta. Britský řetězec odchází po 30 letech z Česka
Nizozemská společnost Ahold, která u nás provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v Česku a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy Kč). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku, informoval mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Tesco tak skončí na českém trhu po 30 letech. Akvizice zahrnuje i prodejny Žabka, které provozuje Tesco Franchise ČR, řekla za společnost Tesco Charlotte Haney.
"Akvizice představuje pro Ahold Delhaize významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh," uvedli zástupci Aholdu a doplnili, že transakci nyní schvalují regulační orgány. Koupi hodlá společnost hradit prostřednictvím zajištěného financování a stávajících zdrojů.
"Případný návrh na povolení spojení ve věci změny vlastníka prodejen Tesco v České republice ÚOHS dosud neobdržel," uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Filip Vrána.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza hodnotí prodej pozitivně i vzhledem k tom, že kupující už český trh zná. "Dnes je tady šest silných řetězců, bude jich tady pět. Zároveň akvizici bude posuzovat pečlivě Evropská komise a ÚOHS," řekl. Síť Tesco se tak akvizicí podle něho zmodernizuje.
Řetězce Billa a Penny Market vlastní skupina Rewe, Kaufland a Lidl patří pod německou skupinu Schwarz. V Čechách fungují také řetězce Globus a Coop, které nejsou členy svazu. "To, že má někdo společného vlastníka, neznamená, že spolu nesoutěží," míní Prouza.
Obavy o zdražování nemá ani agrární analytik Petr Havel. Albert se sice stane největším obchodním řetězcem v Česku, ale dominantní postavení nezíská, podotkl. Akvizice nebude mít podle něho dopad ani na zdražování potravin. "Ceny potravin už od konce roku mírně porostou, ale to je dáno tím, že rostou náklady na výrobu potravin a zemědělskou výrobu a rostou ostatně náklady i maloobchodním sítím, mimo jiné na pracovní sílu," řekl. Český trh je navíc pro maloobchodní řetězce vysoce konkurenční, a na tom se nic nezmění ani po koupi prodejen Tesco.
Britský maloobchodní řetězec Tesco vstoupil do Česka v roce 1996, kdy zde koupil obchodní domy americké společností K-Mart. V současné době Tesco Česko a Slovensko provozuje přes 360 supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a přes stovku franšízových prodejen. O tom, že Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně ČR, psal server deníku Financial Times počátkem července.
"Transakce pro Tesco znamená zjednodušení struktury skupiny, můžeme se tak více soustředit na naše hlavní podnikání v Británii a Irsku," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy. Řetězec ale zůstává působit v Maďarsku.
Ahold začal působil v tehdejším Československu mezi prvními zahraničními obchodníky, v červnu 1991 otevřel v Jihlavě pod značkou Mana první supermarket v zemi. V dalších letech firma rozšířila síť o diskontní prodejny Sezam, supermarkety Prima a hypermarkety Hypernova. Na podzim 2005 firma převzala 57 českých prodejen společnosti Julius Meinl a poté sjednotila své obchody pod názvem Albert. Nyní má po celé ČR téměř 350 hypermarketů a supermarketů a podle tržeb patří Albertu třetí místo za dvojicí německých řetězců Lidl a Kaufland.
Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2024 klesl Albertu v ČR čistý zisk o 3,8 procenta na dvě miliardy korun, tržby mu naopak vzrostly o 5,2 procenta na 75,6 miliardy korun. Tesco Stores ČR vykázalo v uplynulém účetním roce zisk 387 milionů korun, o rok předtím skončila firma ve ztrátě 488 milionů korun. V zisku 16,6 milionu korun byla po předchozí ztrátě 13 milionů korun i společnost Tesco Franchise Stores ČR, která provozuje síť Žabka. Vyplývá to z uzávěrek společností k účetnímu roku do 28. února 2026. V Česku má Tesco 184 obchodů, které zahrnují obchodní centra, hypermarkety i menší lokální formáty prodejen, a také poskytuje on-line nákupy. Žabka čítá 113 obchodů.