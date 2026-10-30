Ministr Štastný (Motoristé) pošle oficiální protest proti návratu Rusů na hokejové šampionáty
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) pošle Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) oficiální protest kvůli jeho rozhodnutí, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. ČTK dnes řekl, že dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby ruští sportovci po dobu ruské agrese na Ukrajině startovali na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou, symboly a s ruskou státní hymnou. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura uvedl, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí.
Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.
Šťastný uvedl, že s rozhodnutím arbitrážního soudu nesouhlasí a bude i této organizaci zasílat oficiální protest. Ministr doplnil, že nemá žádnou legislativní možnost bránit českým sportovcům v účasti na událostech, kde mohou soupeřit s Rusy. "A ani to nechci dělat, protože bych pokládal za nepatřičné poškozovat jejich sportovní kariéru kvůli této věci," uvedl.
Ruské hokejistky by také měly v lednu přijet na mistrovství světa kategorie do 18 let, které se uskuteční v Ostravě-Porubě. "Věřím, že hokejový svaz bude respektovat tuto moji pozici, to znamená jejich účast bez vlajky, bez státních symbolů a bez hymny. Co se týče jejich vstupu na území ČR, to podléhá standardní vízové politice stejně jako pro jiné ruské občany a spadá to pod ministerstvo vnitra," uvedl.
Šťastný doplnil, že pokud ho některý hokejový svaz či jiná organizace požádá, aby podpořil po dobu ruské agrese na Ukrajině vstup ruských sportovců do Česka, neudělá to. "To ode mě nemůže nikdo očekávat. Žádnou podporu v tomto ohledu ode mě ty ruské sportovní svazy nedostanou," řekl. Naopak je v takovém případě připravený vyzvat všechny české fanoušky, aby maximálně podpořili český tým k vítězství nad ruskými sportovci.
Okamura je přesvědčený, že sport by se do politiky neměl zatahovat. "A sportovci nemají být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí. Sport by měl národy spojovat, nikoliv rozdělovat," napsal serveru Novinky.cz. Rozhodnutí CAS respektuje.
čtk, tb