Soudkyně zamítla Trumpovu žalobu kvůli volbám na Aljašce
Federální soudkyně Sharon Gleasonová zamítla žalobu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se snažila zabránit Aljašce v potvrzení případné porážky republikánského senátora Dana Sullivana v úterních volbách. Podle soudkyně by uplatnění žaloby bylo neproveditelné.
Spor se týkal možnosti, že výsledek hlasování ovlivní hlasy pro jiného kandidáta se stejným jménem. Rozhodnutí je další ranou pro Trumpovy snahy prosadit větší roli federální vlády ve volbách, které jsou podle ústavy USA v kompetenci jednotlivých států.
V souboji o senátorské křeslo se Sullivan utká s demokratkou a bývalou členkou Sněmovny reprezentantů Mary Peltola. Výsledek může být důležitý pro snahu republikánů udržet si po volbách kontrolu nad Senátem.
Ministerstvo spravedlnosti požádalo soud, aby zablokoval potvrzení výsledků v případě, že volby prohraje dosavadní republikánský senátor Dan Sullivan, a to proto, že mu hlasy odlákal druhý kandidát, který se rovněž jmenuje Dan Sullivan. Podle Trumpa a žaloby se Peltola pokusila získat neférovou výhodu tím, že do voleb nasadila dalšího, méně významného kandidáta jménem Sullivan, aby zmátla voliče, kteří měli v úmyslu podpořit dosavadního republikánského senátora.
Trumpova administrativa v poslední době zvyšuje tlak na státy, aby jí poskytly údaje z registrů voličů, a prosazuje přísnější pravidla pro zajištění důvěryhodnosti hlasování. Kritici, včetně demokratických i některých republikánských volebních představitelů, tento postup považují za nepřiměřené zasahování federální vlády do pravomocí států.
Dan S. Sullivan je na hlasovacím lístku podle webu stanice CNN uveden jako registrovaný republikán a "úřadující", což připomíná, že je v současnosti senátorem. Daniel J. Sullivan Jr. je uveden pouze svým jménem, aniž by u něj bylo zmíněno, že je také registrovaným republikánem.
Daniel J. Sullivan Jr. už dříve uvedl, že kandiduje na základě svého vlastního rozhodnutí. Republikáni ovšem tvrdí, že ho nastrčili demokraté, aby získal některé z hlasů, které by jinak připadly stávajícímu senátorovi.