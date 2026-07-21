Zelenskyj odvolal z čela armády Syrského, novým hlavním velitelem bude Drapatyj
Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost.
Server RBK-Ukrajina píše, že Syrského odvolal. V posledním týdnu tisíce lidí na Ukrajině vycházely do ulic na protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádaly odchod Syrského. Drapatyj působil jako velitel společných sil ukrajinské armády.
Ukrajinci protestující proti odvolání Fedorova nyní podle BBC pohrozili časově neomezenými demonstracemi, pokud se nevrátí do čela resortu.
"Je faktem, že Oleksandr Syrskyj zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva, v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci," napsal Zelenskyj. "Jsem vděčen Syrskému a každému našemu vojákovi za silné pozice Ukrajiny na frontě," uvedl. Ukrajina se brání od 24. února 2022 ruské invazi. Syrskyj se do čela její armády postavil v roce 2024 poté, co Zelenskyj odvolal jeho předchůdce Valerije Zalužného.
V rusko-ukrajinské válce Syrskyj podle agentur sehrál klíčovou roli v některých z největších ukrajinských vítězství nad Ruskem - dohlížel například na úspěšnou obranu Kyjeva na začátku ruské invaze a jsou mu připisovány zásluhy za úspěšnou protiofenzívu v Charkovské oblasti o několik měsíců později.
Podle AFP také stál za ukrajinským proniknutím do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Na druhou stranu ho kritici obviňují z toho, že ho nezajímá množství zabitých vojáků, za což se dočkal přezdívky "řezník". Fedorov ho po svém odvolání veřejně obvinil z blokování vojenských reforem a trvání na tradičním velení.
Fedorov na ministerstvu skončil v polovině července s celou předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda mezitím poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporům se Syrským.
Jeho odchod z vlády vyvolal v Kyjevě a dalších městech demonstrace, které jsou v době ruské invaze do země poměrně vzácné.
V večerním projevu Zelenskyj řekl, že s Fedorovem během dne jednal. Nabídl mu podle svých slov významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji "technologické dimenze" ukrajinského státu. Konkrétnější Zelenskyj nebyl. Dodal, že všechny rozhodnutí budou formalizovaná ve středu.