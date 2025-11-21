Zelenskyj mluvil s Vancem a Ruttem, příští týden má hovořit s Trumpem
Ukrajina respektuje přání amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit krveprolití a každý realistický návrh vnímá pozitivně. Po téměř hodinovém rozhovoru s americkým viceprezidentem J.D. Vancem a náměstkem ministra obrany Danem Driscollem to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Telefonát ukrajinského vůdce s americkým prezidentem se podle médií očekává příští týden. Zelenskyj dnes hovořil také s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem.
„Podařilo se nám projednat mnoho detailů návrhu americké strany na ukončení války. Snažíme se, aby další cesta k dosažení trvalého míru byla důstojná a skutečně efektivní," uvedl Zelenskyj o rozhovoru s americkými představiteli. „Dohodli jsme se, že společně s Amerikou a Evropou budeme na úrovni poradců pracovat na tom, aby cesta k míru byla skutečně proveditelná," dodal.
„Ukrajinci, více než kdokoli jiný na světě, chtějí konec této války, konec zabíjení a důstojný mír. Projednali jsme dostupné diplomatické možnosti a plán navržený americkou stranou. Jsme připraveni rychle a konstruktivně pracovat na tom, aby to fungovalo. Společně koordinujeme další kroky. Děkujeme za podporu!" napsalZelenskyj po jednání s politickým šéfem NATO.
Rutte mu vyjádřil soustrast v souvislosti se středečním ruským útokem na Ternopil na západě Ukrajiny, kde podle Zelenského přišlo o život 31 lidí, včetně šesti dětí. Pátrání po dalších obětech pokračuje.
Washington tlačí Kyjev k přijetí svého plánu na ukončení války na Ukrajině. Plán, jehož doslovné znění v noci na dnešek zveřejnila média, mimo jiné předpokládá od Kyjeva ústupky včetně územních ve prospěch Ruska, které v únoru 2022 sousední zemi napadlo.
Ukrajina by se podle navrženého plánu měla vzdát Krymu a celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme. čtk, ft