0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 17:30

ČR čelí stížnosti pro porušování práv lidí s postižením, podle Schorma oprávněně

Česko čelí stížnosti kvůli údajnému porušování práv lidí s postižením. K Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy ji podala mezinárodní organizace Autism-Europe, hájící práva lidí s autismem a jejich rodiny. Výtky se týkají především nedostatku komunitních služeb pro lidi s postižením, zejména s autismem, mentálním postižením či chováním náročným na péči. O stížnosti dnes na webu informovala kancelář ombudsmana. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma jsou výtky oprávněné.

Ministr práce v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív ČTK řekl, že přeměna ústavní na komunitní péči je pomalejší, než je třeba. Končící vláda loni schválila strategii podpory lidí s náročným chováním.

Podle Autism-Europe Česko porušuje některé závazky vůči lidem s postižením vyplývající z Evropské sociální charty. Podpora vhodných služeb je podle organizace v Česku nepostačující, kdy veřejné finance směřují hlavně do velkých ústavních zařízení. Dokument se zabývá i obtížnou situací rodin, které o své blízké s postižením pečují doma. Bývají často na hraně sil, peněz i sociální izolace.

Za ČR se stížností zabývá podle kanceláře ombudsmana Kancelář vládního zmocněnce. Do projednávání se zapojili také ombudsman Stanislav Křeček, v jehož kompetenci je ochrana před diskriminací, a Schorm jako zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana.

Schorm práva lidí s postižením sleduje dlouhodobě, na většinu kritizovaných problémů dříve poukazoval. „Naše výzkumy, šetření i individuální podněty svědčí o tom, že stížnost mezinárodní organizace Autism-Europe na nedostatek vhodných sociálních služeb pro lidi s postižením je opodstatněná. Stát sice podniká dílčí kroky směřující k jejich lepší dostupnosti, nejde však o systémová opatření dostatečného rozsahu. Zásadní změny v dostupnosti a kvalitě sociálních služeb v Česku zatím neprobíhají," uvedl Schorm. čtk, ft

↓ INZERCE