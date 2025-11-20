ČR čelí stížnosti pro porušování práv lidí s postižením, podle Schorma oprávněně
Česko čelí stížnosti kvůli údajnému porušování práv lidí s postižením. K Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy ji podala mezinárodní organizace Autism-Europe, hájící práva lidí s autismem a jejich rodiny. Výtky se týkají především nedostatku komunitních služeb pro lidi s postižením, zejména s autismem, mentálním postižením či chováním náročným na péči. O stížnosti dnes na webu informovala kancelář ombudsmana. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma jsou výtky oprávněné.
Ministr práce v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív ČTK řekl, že přeměna ústavní na komunitní péči je pomalejší, než je třeba. Končící vláda loni schválila strategii podpory lidí s náročným chováním.
Podle Autism-Europe Česko porušuje některé závazky vůči lidem s postižením vyplývající z Evropské sociální charty. Podpora vhodných služeb je podle organizace v Česku nepostačující, kdy veřejné finance směřují hlavně do velkých ústavních zařízení. Dokument se zabývá i obtížnou situací rodin, které o své blízké s postižením pečují doma. Bývají často na hraně sil, peněz i sociální izolace.
Za ČR se stížností zabývá podle kanceláře ombudsmana Kancelář vládního zmocněnce. Do projednávání se zapojili také ombudsman Stanislav Křeček, v jehož kompetenci je ochrana před diskriminací, a Schorm jako zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana.
Schorm práva lidí s postižením sleduje dlouhodobě, na většinu kritizovaných problémů dříve poukazoval. „Naše výzkumy, šetření i individuální podněty svědčí o tom, že stížnost mezinárodní organizace Autism-Europe na nedostatek vhodných sociálních služeb pro lidi s postižením je opodstatněná. Stát sice podniká dílčí kroky směřující k jejich lepší dostupnosti, nejde však o systémová opatření dostatečného rozsahu. Zásadní změny v dostupnosti a kvalitě sociálních služeb v Česku zatím neprobíhají," uvedl Schorm. čtk, ft