Zákon o zahraničním vlivu, opsaný z Ruska a prosazovaný českou vládou, by podle univerzit uškodil vzdělání
Zvažovaný zákon o registraci neziskových organizací spolupracujících se zahraničními partnery představuje vážné riziko pro otevřenost českého vysokého školství vůči zahraničí i pro rozvoj vědecké spolupráce se světovými univerzitami. Ve společném stanovisku to uvedly Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ).
Koncept zákona unikl na veřejnost minulý týden, jeho obsah kritizuje opozice i řada neziskových organizací. Poukazují na to, že norma kopíruje ruskou právní úpravu, což ale zástupci vládní koalice odmítají.
"Chtěli bychom vyjádřit naše hluboké znepokojení nad možnými dopady této legislativy na mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu," uvedly vysokoškolské reprezentace. Žádají proto poslance a členy vlády, aby přípravu zákona zastavili.
Mezinárodní spolupráce, otevřenost a svoboda bádání jsou podle nich nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, konkurenceschopnost české vědy i schopnost institucí aktivně se zapojovat do mezinárodní spolupráce. Připravovaný zákon podle nich představuje vážné riziko pro otevřenost českého vysokého školství vůči zahraničí, akademické svobody v mezinárodní spolupráci, zahraniční pobyty studentů a akademiků i rozvoj vědecké spolupráce.
"Obáváme se, že tato opatření mohou v konečném důsledku přispět k izolaci českých vysokých škol a oslabit jejich schopnost plnohodnotně se zapojovat do mezinárodních projektů, konsorcií a mobilit," uvedli zástupci vysokých škol. "Takový vývoj by byl v přímém rozporu s dlouhodobými strategickými cíli České republiky v oblasti vzdělávání, vědy a inovací a neslučitelný s principy otevřené občanské společnosti a rovněž s českou demokratickou tradicí," upozornili.
Zavedení povinné registrace by podle nich s velkou pravděpodobností znamenalo další významné navýšení administrativní zátěže pro vysoké školy. Regulační opatření, která dopadají na vysoké školy by podle jejich zástupců měla být přiměřená. Zároveň podle nich nesmí ohrožovat základní principy svobody, na kterých stojí Evropská unie a fungování akademických institucí.
Pracovní verze předpisu, který dosud připravovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO), se zaměřuje na činnost například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, jež může ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i poradenskou, analytickou, komunikační, mediální či vzdělávací činnost ve vazbě na zahraniční subjekty.
Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne po dohodě koaličních stran na ministerstvu, a nikoliv z poslanecké iniciativy. Babiš už dříve řekl, že by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.
