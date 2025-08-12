0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 8. 2025

Výzkum: Stačilo! posiluje, Spolu ztrácí, Piráti a STAN se přibližují

Podle posledního volebního modelu agentury NMS by současná vládní koalice včetně Pirátů nedosáhli ani na 80 mandátů. Současná opozice a mimoparlamentní strany tak dohromady mají podle modelu ústavní většinu. Do sněmovny by se dostalo ANO (30 procent), Spolu (19 procent), SPD (14,5 procent), STAN (necelých 10,7 procent), Piráti (8,8 procent), Stačilo! (8,2 procent) a Motoristé sobě (5,7 procent).

Mohlo by vás zaujmout:

Stačilo! podle dat zafungovalo spojení se SOCDEM, polepšilo si o 2,4 procentních bodů oproti poslednímu měření. Polepšili si i další opoziční partaje: ANO, SPD i Motoristé. Z „vládního“ bloku si polepšili jen Piráti, kteří jsou méně než dva procentní body za hnutím STAN, se kterým soupeří o pozici hlavní liberální síly. Jinak vládní strany oslabily. ft

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy