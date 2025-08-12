Výzkum: Stačilo! posiluje, Spolu ztrácí, Piráti a STAN se přibližují
Podle posledního volebního modelu agentury NMS by současná vládní koalice včetně Pirátů nedosáhli ani na 80 mandátů. Současná opozice a mimoparlamentní strany tak dohromady mají podle modelu ústavní většinu. Do sněmovny by se dostalo ANO (30 procent), Spolu (19 procent), SPD (14,5 procent), STAN (necelých 10,7 procent), Piráti (8,8 procent), Stačilo! (8,2 procent) a Motoristé sobě (5,7 procent).
Stačilo! podle dat zafungovalo spojení se SOCDEM, polepšilo si o 2,4 procentních bodů oproti poslednímu měření. Polepšili si i další opoziční partaje: ANO, SPD i Motoristé. Z „vládního“ bloku si polepšili jen Piráti, kteří jsou méně než dva procentní body za hnutím STAN, se kterým soupeří o pozici hlavní liberální síly. Jinak vládní strany oslabily. ft