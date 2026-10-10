Vystrčil má ambici pokračovat v čele Senátu, cílem je obhájit pro ODS pět mandátů
Miloš Vystrčil (ODS) má ambici pokračovat po letošních volbách v čele Senátu, výsledky k tomu ale musí vytvořit podmínky. Novinářům to řekl při příchodu do volebního štábu občanských demokratů v centru Prahy. Cílem ODS je obhájit pětici mandátů, což by považoval za slušný výsledek, zisk menšího počtu by podle něj naopak úspěchem nebyl.
Vystrčil vede Senát od února 2020, v jeho čele by rád pokračoval i po letošním výběru třetiny členů komory. "Kdybych říkal, že tu ambici nemám, tak bych lhal. Na druhou stranu to beru s velkou pokorou. Ten, kdo to rozhoduje, jsou voliči," uvedl.
Věří, že ODS se podaří naplnit ambice, mezi které patří obhajoba pětice mandátů v Senátu. "Za té situace, ve které se nacházíme, bych to považoval za slušný výsledek, samozřejmě kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se nepodaří všechny obhájit, tak to nebude úspěch," uvedl.
Místopředseda ODS Karel Haas řekl, že strana chce udržet největší senátorský klub. "Druhý hlavní cíl je vyhrát Prahu, třetí cíl je vyhrát Brno a pak uspět reálně ve všech krajských městech," uvedl.