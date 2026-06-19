Výbuch v moskevské rafinérii, který ohromil globální internet, nejspíš způsobila ruská střela protivzdušné obrany
Spektakulární explozi v rafinerii na jihovýchodě Moskvy ve čtvrtek ráno zřejmě nezpůsobil ukrajinský dron, ale střela z ruského systému protivzdušné obrany. Tvrdí to nezávislá ruskojazyčná média. Při výbuchu odlétl kryt jedné z nádrží v rafinerii a záběry z toho se staly symbolem nejrozsáhlejšího ukrajinského útoku na Moskvu od začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022.
Video, které tento okamžik zachytilo a které se rozšířilo po sociálních sítích, bylo poprvé zřejmě zveřejněno na čínské verzi TikToku. Na záběrech je vidět, jak střela letí pod dronem a zanechává za sebou kondenzační stopu a dopadá přímo na nádrž, z níž odlétne kryt.
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Ruský proválečný telegramový kanál Vojennyj Osvědomitěl uvedl, že video je pravé a že ho pořídili čínští turisté. Bloger si stěžuje, že pokud v blízkosti objektů, které jsou cílem útoků, jsou zahraniční turisté nebo zahraniční dělníci, veškeré zákazy týkající se šíření takových snímků zaměřené na ruské občany nebudou mít žádný efekt.
Telegramový kanál Astra uvedl, že kryt nádrže zřejmě zasáhla střela odpálená ze systému protivzdušné obrany Pancir.
Ruskojazyčná verze The Moscow Times napsala, že při ukrajinském dronovém útoku ze čtvrtečního rána, při němž byla podruhé za tři dny zasažena rafinerie a vzplála dvě nákupní centra, protivzdušná obrana opakovaně míjela cíle. Jeden z telegramových kanálů zveřejnil výběr videí, jak se drony nepodařilo zasáhnout ani při několika pokusech, někdy i po zásahu pokračovaly v letu a přistály na nějakém objektu, jindy trosky sestřelených nepilotovaných letounů dopadly na různé stavby a explodovaly.
čtk, tb