Vrchní soud zrušil zprošťující rozsudek v kauze IT zakázek s mnoha obžalovanými
Olomoucký vrchní soud zrušil zprošťující rozsudek v kauze možných zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting. Soud rozhodl v neveřejném jednání, zjistila ČTK. Případ se týká 13 tendrů na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. Podle krajského soudu se 20 obžalovaných i žalované firmy ničeho protiprávního nedopustili, u čtyřech se podle soudu žalovaný skutek neprokázal. Rozhodnutí napadl státní zástupce, vrchní soud jeho odvolání vyhověl.
Vrchní soud se případem zabýval 29. dubna. Mluvčí soudu Stanislav Cik dnes ČTK potvrdil, že soud rozhodl v neveřejném jednání, své rozhodnutí začal rozesílat všem stranám minulý týden. Vzhledem k tomu, že ještě nebylo doručeno všem účastníkům, nemohl rozhodnutí komentovat. Podle justiční databáze však bylo rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc mu byla vrácena k novému projednání.
čtk