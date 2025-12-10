0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
včera 15:10

Kybernetický úřad varuje před aktivitami čínských firem I-S00N a Integrity Tech

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje před kybernetickými aktivitami čínských společností I-S00N a Integrity Tech. Spolupracují s čínskými bezpečnostními a zpravodajskými složkami a s vědomím čínské vlády provádějí operace proti České republice a jejím spojencům.

"Tyto společnosti jsou součástí komplexního ekosystému soukromých subjektů v Čínské lidové republice (ČLR), které pro tamní zpravodajské a bezpečnostní složky mimo jiné vyvíjejí ofenzivní nástroje a samy, s vědomím vlády ČLR, provádějí operace proti ČR a jejím spojencům. Národní bezpečnostní instituce i mezinárodní organizace na čínské škodlivé aktivity upozorňují koordinovaně stále častěji," uvedl úřad.

Jako příklad uvedl NÚKIB kampaň skupiny APT31, která je spojovaná s čínskou zpravodajskou službou, a od roku 2022 opakovaně útočila na jednu ze sítí ministerstva zahraničí. Podle informací, které zveřejnila internetová stránka GitHub, vyvíjela I-S00N útočné kybernetické nástroje na zakázku pro čínské státní instituce. "Tento stav je podporován právním a politickým prostředím v ČLR, které vládě poskytuje mimořádnou kontrolu nad internetovým prostorem i technologickými firmami.

Komunistická strana Číny zasahuje do všech oblastí společnosti, včetně nevládních organizací, státních i soukromých podniků a poboček zahraničních firem. Stát navíc ovlivňuje formálně soukromé společnosti prostřednictvím vlastnických podílů takzvaných 'Golden Shares' a povinných stranických buněk, které jsou podle zákona z roku 2013 zřizovány uvnitř firem," uvedla k tomu náměstkyně sekce strategických agend a spolupráce NÚKIB Martina Ulmanová.

Úřad pro kybernetickou bezpečnost zveřejnil i vlastní analýzu týkající se společnosti I-S00N, která popisuje její fungování. NÚKIB podpořil prohlášení Velké Británie, která před aktivitami čínských firem I-S00N a Integrity Tech varovala. Spojené království uvalilo sankce na dvě společnosti se sídlem v Číně, které provedly kybernetické útoky proti Británii a jejím spojencům, uvedl britský velvyslanec v ČR Matt Field na síti X. "Toto bezohledné narušení bezpečnosti je v rozporu s dohodnutými zásadami OSN pro kyberprostor," dodal.

