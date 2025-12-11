Ukrajina podnikla jeden z největších dronových útoků na Rusko od začátku války
Ruská protivzdušná obrana během noci na středu sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky války, již rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 151 drony a třemi střelami, protivzdušná obrana zneškodnila 83 ruských bezpilotních letounů a dvě balistické střely, sdělilo později ukrajinské letectvo.
Ukrajinské vzdušné síly zároveň bez bližších podrobností uvedly, že evidují zásahy 69 útočných dronů a jedné balistické střely na 34 místech. "Hlavním směrem úderu byl Kremenčuk v Poltavské oblasti. Útoku čelila také Oděská oblast a území poblíž fronty," sdělilo letectvo, podle kterého Rusové útočili hlavně na objekty kritické infrastruktury. Rusko v noci zaútočilo také na energetická zařízení v Kremenčukském okrese, kde vypukly požáry. Ukrajinská energetická společnost Ukrenerho informovala o nouzových výpadcích v dodávkách proudu ve většině regionů.
Ruská strana o zásazích neinformuje. Všechna čtyři moskevská letiště byla ale dočasně uzavřena, sdělil podle AFP ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Server Meduza upozornil, že podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila tři desítky ukrajinských dronů, které mířily k ruské metropoli. . Telegramové kanály píší o explozích v několika ruských městech. Ruská služba BBC informovala o požáru v blíže nespecifikovaném průmyslovém zařízení ve Voroněžské oblasti.
Ukrajinská média s odvoláním na své zdroje napsala, že drony ukrajinské tajné služby SBU zasáhly ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři. Z dosavadních zpráv však není jasné, kdy se tak stalo. Je to podle nich poprvé, co Ukrajina zasáhla ruské zařízení na těžbu ropy v Kaspickém moři. Plošina podle ukrajinských webů přerušila provoz. Moskva se k tomu nevyjádřila.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu.
Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftohaz Serhij Koreckyj. "Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné," řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.
