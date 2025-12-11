0:00
11:00

Policie začne prověřovat nesrovnalosti v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie začne prověřovat nesrovnalosti v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Věc policistům předal žalobce z městského zastupitelství. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud, který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existuje ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl. Kdo vědomě nesprávně sečte hlasy, dopustí se podle trestního zákoníku maření přípravy a průběhu voleb, za což lze uložit až tři roky vězení.

"Městské státní zastupitelství v Brně sděluje, že v trestní věci týkající se trestního oznámení Nejvyššího správního soudu k postupu okrskové komise v Blansku při sčítání hlasů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny dozorový státní zástupce dne 10. 12. 2025 uložil policejnímu orgánu – Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obvodní oddělení Blansko, ve věci neprodleně zahájit úkony trestního řízení," uvedla mluvčí. Doplnila, že další informace z trestního řízení nebudou do skončení prověřování poskytovány.

Komise původně nepřipsala Pirátům v okrsku 28 žádný hlas, což se nezdálo jednomu z jejich příznivců, který je volil. Že Piráti v okrsku nějaké hlasy dostali, potvrdila také jedna členka volební komise. Piráti se proto obrátili na soud. NSS si vyžádal volební dokumentaci z okrsku a přistoupil k přepočtu odevzdaných hlasů. Volební senát zjistil, že tam ve skutečnosti lidé odevzdali o dva platné hlasy více. Zároveň dospěl k závěru, že Piráti v daném okrsku obdrželi 20 hlasů, nikoli žádný, jak bylo uvedeno v zápisu. ANO má po přepočtu o 21 méně, STAN o dva více, SPD o jeden více.

Kvůli nezapočítání hlasů pro Piráty nebyly zohledněny ani preferenční hlasy pro jejich kandidáty, kterých bylo v okrsku odevzdáno 19. Neodpovídaly ani počty preferenčních hlasů pro 12 kandidátů hnutí ANO, přičemž některé početní odchylky byly podle soudu významné. Například kandidáti Taťána Malá a Pavel Outrata ve skutečnosti obdrželi jen polovinu původně připsaných kroužků.

Volby v celém Blansku vyhrálo hnutí ANO, získalo 33,18 procenta hlasů. Okrsek 28 tvoří části Absolonovy a Salmovy ulice, volební místnost byla v ZŠ Salmova 17. Komise tam v oficiálních výsledcích připsala ANO 45,45 procenta hlasů.

