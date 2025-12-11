Mezinárodní síly v Gaze povede americký generál
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje jmenovat amerického dvouhvězdičkového generála velitelem Mezinárodních stabilizačních sil (ISF) v Pásmu Gazy. Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi to sdělil americký velvyslanec při OSN Mike Waltz, který tento týden Izrael navštívil. S odvoláním na dva americké a dva izraelské činitele to napsal server Axios, aniž uvedl konkrétní jméno generála. Bílý dům v minulosti nicméně zdůraznil, že uvnitř poválečného Pásma Gazy nebudou nasazeni žádní američtí vojáci.
Trumpův plán pro Pásmo Gazy, z něhož vzešlo současné příměří, mimo jiné zahrnuje také vznik ISF a ustanovení Mírové rady dohlížející na správu pásma. ISF mají podle plánu zajišťovat bezpečnost na tomto palestinském území, z kterého se na základě dohody o příměří stáhne izraelská armáda. V polovině listopadu Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci, která pověřuje Mírovou radu a země v ní zapojené, aby Mezinárodní stabilizační síly určené pro Pásmo Gazy vytvořily.
Zájem o zapojení svých vojáků do ISF v minulosti vyjádřily Indonésie, Ázérbajdžán, Turecko a Egypt. Mnohé země se podle serveru nicméně zdráhají do projektu zapojit, protože stále není jasné, zda se Hamás odzbrojí dobrovolně, a jaká budou pravidla použití sil. Američtí činitelé v pondělí podle Axiosu evropským diplomatům v Tel Avivu zdůraznili, že pokud evropské státy nevyšlou své vojáky či nebudou podporovat ty země, které vojáky vyšlou, Izrael se nestáhne z území v Pásmu Gazy, které stále okupuje. "Vzkaz zněl: Jestliže nejste připraveni jít do Gazy, nestěžujte si, že tam zůstane izraelská armáda," cituje server jednoho z evropských diplomatů.
Trump ve středu uvedl, že členy Mírové rady, které chce sám předsedat, jmenuje začátkem nového roku. O působení v radě je podle amerického prezidenta velký zájem. "Králové, prezidenti, premiéři - ti všichni chtějí být v Mírové radě," uvedl Trump. "Bude to jedna z nejlegendárnějších rad vůbec," dodal.