ČT: Soud opět zamítl žalobu Parkanové o odškodné za stíhání v kauze CASA
Obvodní soud pro Prahu 2 znovu nepravomocně zamítl žalobu někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. "Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Rozhodnutí není pravomocné. Odůvodnění Vám nesdělím, neboť není vypracován rozsudek v papírové podobě," řekla České televizi mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Soudy žalobu bývalé ministryně zamítly i v minulosti, rozsudky ale v říjnu zrušil Nejvyšší soud (NS). Konstatoval, že v případu nebyly zohledněny klíčové okolnosti.
Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek a že stroje proto byly předražené.
Parkanová čelila stíhání od roku 2012, soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.
Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly, podala tedy dovolání. NS následně rozhodl, že nižší soudy při stanovení výše odškodnění dostatečně nezohlednily zjevnou nedůvodnost stíhání Parkanové a porušení presumpce neviny. Trestní stíhání bylo podle soudů nižších instancí od počátku vedeno zjevně nedůvodně.