Česko žádá po Polsku další opatření proti odtékání vody v okolí dolu Turów
Česká republika požaduje po Polsku další opatření, která zabrání odtékání podzemní vody přes hranice v okolí uhelného dolu Turów. Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat. Čeští experti model vyhodnotili jako vyvážený, ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) na základě něj také požádal polskou ministryni klimatu a životního prostředí o plán těžby v dole Turów.
Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Odtoku vody z českého území by měla bránit podzemní bariéra, před hlukem a prachem z dolu by měl obyvatele na české straně ochránit val osázený zelení.
Polský hydrogeologický model, založený na datech do první poloviny loňského roku, čeští odborníci zkoumali podle Hladíka několik měsíců. "Experti vyhodnotili, že aktualizovaný model odpovídá realitě a je správný. Výsledky a závěry modelu odpovídají aktuálnímu vývoji monitorovaných hladin podzemní vody. Model potvrzuje, že by v hlubších kolektorech mohla podzemní voda z českého území odtékat. Proto jsem požádal polskou ministryni klimatu a životního prostředí o poskytnutí aktuálního plánu těžby v dole Turów do konce tohoto roku s tím, že chceme znát i opatření, která Polsko přijme, aby se předpokládaný pokles vody minimalizoval," uvedl ministr Hladík.
V dole Turów sice v minulosti vznikla podzemní těsnicí stěna, z izolovaného prostoru ale voda podle modelu prosakuje do míst pod ním, která už utěsněná nejsou. Právě tudy podzemní vody do dolu odtékají. Proto autoři modelu očekávají pokles hladin.
Projekty, které zajistí obyvatelům v příhraničních oblastech Libereckého kraje pitnou vodu, o niž kvůli těžbě přišli, spolufinancuje Fond Turów. Vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby v dole Turów, na kompenzacích škod vyplatily České republice před třemi lety firma PGE a Polsko 45 milionů eur (zhruba jednu miliardu Kč). Z toho 35 milionů eur šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky téměř 723 milionů korun.
Za peníze z fondu a také z Operačního programu Životní prostředí v současnosti pro Liberecký kraj buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS) novou úpravnu vody v Machníně a navazující přivaděč, připomnělo ministerstvo životního prostředí. Obě stavby přijdou dohromady na 470 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Realizace těchto projektů zajistí dostatek pitné vody pro obyvatele v oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy, uvedlo ministerstvo.
Peníze z fondu by měly zajistit vodu také pro obyvatele Frýdlantu a okolí. Liberecký kraj letos téměř 24 miliony korun podpořil z fondu zpracování projektů. V plánu je zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, připojení vodovodů v Bulovce a Dětřichově a také úprava sítí ve Frýdlantu. Stavební práce by mohly začít příští rok.