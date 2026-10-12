Vojenský velitel NATO řekl Rusku, že pokud zaútočí, odveta dosáhne hluboko na jeho území
Jakýkoliv útok Ruska na člena Severoatlantické aliance by byl zcela marný. Podle agentur to dnes uvedl vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě (SACEUR) Alexus Grynkewich, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. NATO je podle něj odhodláno bránit se, bojovat a znemožnit nepříteli dosáhnout jeho cílů.
"Pokud bude někdo natolik pošetilý, že na nás zaútočí, budeme bojovat. Útok zastavíme a znemožníme jim dosáhnout jejich cílů, ať už budou jakékoliv," řekl podle agentury AFP Grynkewich. "Stručně řečeno, zajistíme, aby se jakýkoliv útok proti kterémukoliv spojenci ukázal jako naprosto marný," dodal.
Grynkewich hovořil v době rostoucího napětí mezi evropskými zeměmi a Ruskem. Evropské vlády viní Moskvu, že stupňuje kampaň sabotáží, narušování vzdušného prostoru drony a kybernetických útoků proti evropským zemím. Rusko naopak v září varovalo, že použije jaderné zbraně, pokud se NATO pokusí uvalit blokádu na Kaliningradskou oblast, exklávu vklíněnou mezi Polsko a Litvu.
Grynkewich ve svém projevu na bezpečnostním fóru ve Varšavě výslovně Rusko nejmenoval, jeho vzkaz však zjevně mířil do Moskvy, uvádí agentura Reuters.
Generál dal rovněž na srozuměnou, že v případě potřeby bude reakce NATO zahrnovat rozsáhlou odvetu, která zasáhne daleko za hranice oblasti, jež by se stala terčem útoku.
"Pokud se protivník rozhodne v útoku pokračovat nebo nasadit zálohy, rozbijeme jeho válečný systém použitý proti nám," uvedl s tím, že na mysli má "nejen samotné útočící síly, ale také vše, co je podporuje, zajišťuje jejich fungování a řídí je".
Strategická koncepce NATO z roku 2022 označuje Rusko za nejvýznamnější hrozbu pro bezpečnost aliance.
Přestože základní principy vedení války NATO jsou známé, otevřená komunikace o nich je vzácná, připomněla dříve agentura Bloomberg. Cílem Grynkewichovy iniciativy je podle ní ujistit veřejnost o připravenosti aliance a zároveň konkrétněji ukázat, co stojí za zvýšenými výdaji na obranu.
čtk, tb