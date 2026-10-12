Ministři zahraničí EU schválili největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům
Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného na Rusko kvůli jeho válce proti Ukrajině. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů a osob, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
"Více než polovina (sankcionovaných subjektů) souvisí s výrobním řetězcem balistických střel. Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní, které používá k zabíjení Ukrajinců," sdělila Kallasá. "Evropa opět ukazuje jednotnou frontu," napsala také.
Omezující opatření se týkají 1569 osob a subjektů, konkrétně 826 ruských společností a 743 jednotlivců, stojí v prohlášení Rady EU, která zastupuje členské státy. Jedná se o dosud největší jednorázově schválený balík sankčních zápisů od začátku ruské invaze na Ukrajině. Celkový počet osob a subjektů zařazených na sankční seznam v rámci režimu na podporu územní celistvosti Ukrajiny se tím zvýší na téměř 4600, tedy o třetinu.
"Bombardování kyjevských mostů, lodí přepravujících obilí a Národní akademie věd nejsou jednáním země, která usiluje o mír. Nyní není čas zmírňovat tlak na Moskvu, ale naopak je třeba ho zvyšovat," uvedla šéfka unijní diplomacie.
Pondělní sankční balík se zaměřuje konkrétně na dodavatele ze střední úrovně dodavatelského řetězce, kteří tvoří "jádro" ruského vojenského průmyslu, uvádí prohlášení Rady EU. Tyto společnosti dosahují ročního obratu nejméně 20 miliard eur a zaměstnávají více než 250.000 lidí. Sankcionované společnosti dodávají klíčové komponenty pro některé nejmodernější ruské zbraňové systémy, včetně raket, bezpilotních letounů a letadel.
Nejedná se o klasický 22. sankční balík, který bývá zaměřen na mnoho sektorů, ale o mimořádně rozsáhlé rozšíření stávajících sankčních seznamů. Evropská unie od začátku války přijala 21 balíků sankcí proti Rusku, poslední byl schválen v červenci. Na novém 22. balíku se teprve pracuje a zatím ho Evropská komise nepředstavila.
Česko na dnešním zasedání šéfů diplomacie unijních zemí v Lucemburku zastupuje náměstek ministra Jiří Brodský. Na programu je jednání o ruské invazi na Ukrajinu a hybridních útocích proti EU nebo o situaci na Blízkém východě.