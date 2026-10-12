Řecko zakáže od ledna sociální sítě mladším 15 let
Řecká vláda chce zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let od 1. ledna příštího roku. Věří, že se svým záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Zákaz bude platit i pro nezletilce, kteří již mají na sítích své účty.
Věk uživatele se podle ministry představeného návrhu bude určovat podle roku narození, a nikoliv podle dne. Pokud zákon začne platit od prvního ledna 2027, zákaz bude platit pro lidi narozené v roce 2013 a později.
Řecká vláda chce, aby provozovatelé sociálních sítí zavedli důslednější kontroly věku uživatelů než pouhé uvedení data narození. Na dodržování pravidel budou dohlížet úřad pro ochranu osobních dat a rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Řecká vláda nabídne sociálním sítím i svou vlastní digitální infrastrukturu pro ověřování věku.
Provozovatelům budou hrozit pokuty podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA), tedy až do šesti procent ročního obratu. Rodinám, které nedohlédnou na své děti a jejich digitální chování, nebude hrozit žádný postih. "Musíme se pohnout od osobní odpovědnosti rodičů a dětí k firemní odpovědnosti," uvedl státní ministr Akis Skertsos.
Ministr pro digitální technologie a umělou inteligenci Dimitris Papasterju pak řekl, že kontroly se zpočátku zaměří na největší sítě, a sice Instagram, Facebook a Tiktok. Podle ministra je cílem nařízení omezit vystavení dětí škodlivým vlivům na sociálních sítích, a ne je úplně zbavit digitálních technologií.
Vláda předloží návrh zákona do parlamentu tento týden. Ministři očekávají, že konečné hlasování na plénu se uskuteční ve čtvrtek 22. října. Vláda má v parlamentu dostatečnou sílu, aby opatření schválila, jelikož strana Nová demokracie premiéra Kyriakose Mitsotakise disponuje 156 z 300 poslaneckých mandátů.
Omezení používání sociálních sítí zvažují i další evropské země. Francie schválila zákaz používání sociálních sítí pro lidi mladší 15 let v létě, návrh ale později zrušila ústavní rada, francouzská obdoba ústavního soudu. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v září uvedla, že Evropská komise navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let.