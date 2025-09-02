Vladimir Putin na společné schůzce s Robertem Ficem "vysoce ocenil" slovenskou diplomacii - pro její nezávislost
Ruský prezident Vladimir Putin na dnešní schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Pekingu vysoce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie, informovaly agentury AFP a Reuters. Moskva se nikdy nestavěla proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, řekl také šéf Kremlu a odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu.
"Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete," řekl Putin na setkání s Ficem, které odvysílala čínská televize. Fico je jediným představitelem členské země EU, který přicestoval do Pekingu, aby se ve středu zúčastnil vojenské přehlídky u příležitosti čínských oslav konce druhé světové války.
Putin také prohlásil, že případná mírová dohoda s Ukrajinou, která chce od svých západních spojenců získat bezpečnostní záruky, které by odradily Moskvu od další invaze, nesmí ohrozit bezpečnost Ruska. Domnívá se nicméně, že je možné nalézt shodu na zajištění bezpečnosti Ruska i Ukrajiny. "Ukrajina se sama rozhodne, jakým způsobem zajistí svou bezpečnost," řekl Putin na setkání s Ficem. "Ale její bezpečnost (...) nemůže být zaručena na úkor bezpečnosti jiných zemí, včetně Ruska," dodal Putin, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi a půl lety vpadla do sousední země.
Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, Putin označil za "hysterii" a "hororové příběhy". S odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 Putin zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo s ohledem na vlastní bezpečnost nuceno reagovat na údajnou snahu Západu pohltit skrz rozšiřování NATO celý postsovětský prostor.
"Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali," řekl Putin dále Ficovi. "Pokud jde o NATO, to je jiná věc," dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.
čtk, tb